Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Доминиканскукю Республику. Об этом 29 апреля сообщила корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Она уточнила, что одним из поводов прибытия стало открытие на территории страны посольства России. Раньше в Доминиканской Республике был лишь филиал российского диппредставительства в Венесуэле.

В столицу Доминиканы Лавров прибыл из Рио-де-Жанейро.

О визите Лаврова в Доминиканскую Республику МИД России сообщал днем ранее, 29 апреля.

29 апреля на совещании глав МИД стран БРИКС, прошедшем в Бразилии, Лавровым были подробно изложены принципиальные подходы России, связанные с урегулированием украинского конфликта. Глава внешнеполитического ведомства также заявил о необходимости прекращения практики киевского режима по ликвидации всего, что связано с Россией, включая язык, культуру, российские СМИ, каноническую православную церковь.