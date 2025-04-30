В МИД сообщили о визите Лаврова в Доминиканскую Республику 30 апреля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 апреля посетит с визитом Доминиканскую Республику. Об этом 29 апреля сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
«30 апреля министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров в рамках поездки в латиноамериканский регион посетит с визитом Доминиканскую Республику, 80-летие установления дипломатических отношений с которой отмечается в этом году (8 марта 1945 года)», — заявили в МИД.
Уточняется, что визит также приурочен к открытию посольства России в Доминиканской Республике. В ходе мероприятия Лавров проведет беседу с президентом и премьер-министром государства.
«Доминиканская Республика — перспективный партнер России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ). Ценим традиционно дружественные связи, основанные на принципах взаимного уважения и конструктивного диалога», — рассказали в ведомстве.
29 апреля на совещании глав МИД стран БРИКС, прошедшем в Бразилии, Лавровым были подробно изложены принципиальные подходы России, связанные с урегулированием украинского конфликта. Глава внешнеполитического ведомства также заявил о необходимости прекращения практики киевского режима по ликвидации всего, что связано с Россией, включая язык, культуру, российские СМИ, каноническую православную церковь.