Лавров изложил коллегам из стран БРИКС подходы РФ по украинскому урегулированию

На совещании глав МИД стран БРИКС, прошедшем в Бразилии, были подробно изложены принципиальные подходы России, связанные с урегулированием украинского конфликта. Об этом 29 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы в очередной раз подробно изложили наши принципиальные подходы к урегулированию этого конфликта путем устранения причин его возникновения», — рассказал он.

По его словам, причины заключались в попытках расширения НАТО на восток вплоть до российских границ, в желании поглотить Украину в Североатлантический альянс, что поспособствует созданию угроз для безопасности РФ.

Лавров также заявил о необходимости прекращения практики киевского режима по ликвидации всего, что связано с Россией, включая язык, культуру, российские СМИ, каноническую православную церковь. По словам министра, большинство участников, комментируя ситуацию с Украиной, проявили понимание к подходам РФ, направленных на урегулирование конфликта. Лавров отметил, что Россия будет продолжать эту работу.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва на регулярной основе информирует партнеров БРИКС о ходе переговоров с Вашингтоном. Информацию передают через послов. Лавров отметил, что РФ выступает за честный, равноправный диалог, направленный на создание баланса интересов.

Министр выразил надежду на то, что в ближайшее время будет подтверждение того, что у Москвы и Вашингтона есть обоюдный интерес. Россия по-прежнему будет продолжать налаживать контакты с США, однако страна не будет этого делать в ущерб своим партнерам.

29 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ответа от Киева по прямым переговорам с Россией не поступило. По его словам, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности страны к началу переговоров без каких-либо предварительных условий.