Участник программы «Время героев» стал советником в Департаменте предпринимательства Москвы

Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Эдуард Шонов назначен советником Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В мае прошлого года Шонов стал одним из более чем 80 участников программы «Время героев». Данная инициатива была предложена президентом России Владимиром Путиным и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии.

По словам Шонова, «Время героев» дает уникальную возможность участникам специальной военной операции продолжать эффективно работать в интересах страны. «Эксперты и наставники программы помогают определить новую профессиональную траекторию с учетом опыта и приобретенных в процессе обучения компетенций. Мой наставник — заместитель Мэра Москвы Наталья Алексеевна Сергунина — с особым вниманием подошла к формированию плана стажировки, чтобы дать возможность определиться с направлением работы», — рассказал он.

Участник программы выразил надежду, что в должности советника столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития продолжит работу с инициативами, с которыми ознакомился на стажировке. «В планах работа по формированию учебного центра беспилотных авиационных систем, включая составление программ обучения и подбор кадров», — рассказал Шонов.

По словам Натальи Сергуниной, стремление Эдуарда Шонова «внести вклад в значимые для государства проекты, его авторитет, лидерские качества и ответственный подход к делу в сочетании с возможностями столицы будут полезны в решении одной из приоритетных задач для нашей страны — достижении технологического лидерства».

Эдуард Шонов родился в городе Камень-на-Оби Алтайского края в 1991 году. В 2015 году окончил военный университет. За выполнение боевых задач Эдуард Шонов награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова и медалью «За отвагу».