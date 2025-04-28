Суд Москвы оставил блогера Лерчек и ее экс-супруга под домашним арестом
Троицкий районный суд города Москвы оставил блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и ее бывшего супруга Артема Чекалина под домашним арестом. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщил адвокат Лерчек Константин Третьяков.
«И Валерии, и Артему исключили из мотивировки основание на то, что «могут продолжить заниматься преступной деятельностью», остальное — без изменения», — рассказал он «Известиям».
Как указал адвокат блогера, это следует из постановления суда в первой инстанции.
Уголовное дело в отношении блогера и ее экс-супруга возбудили 2 октября прошлого года. Бывших мужа и жену, а также их сообщника заподозрили в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн рублей с использованием поддельных документов (ст. 193.1 УК РФ). Мосгорсуд продлил обвиняемым срок домашнего ареста до 24 мая.