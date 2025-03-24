Суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Лерчек

Троицкий районный суд города Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Об этом 24 марта сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что срок домашнего ареста продлен на два месяца.

Ранее в этот день сообщалось, что Троицкий районный суд Москвы продлил бывшему супругу блогера Лерчек Артему меру пресечения. Уточняется, что Чекалин будет находиться под домашним арестом до 24 мая.

Уголовное дело в отношении блогера и ее экс-супруга возбудили 2 октября прошлого года. Бывших мужа и жену, а также их сообщника заподозрили в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн рублей с использованием поддельных документов (ст. 193.1 УК РФ).