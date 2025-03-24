Суд Москвы продлил домашний арест экс-супругу блогера Лерчек

Троицкий районный суд Москвы продлил бывшему супругу блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артему меру пресечения. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалина Артема Александровича на срок два месяца», — указано в Telegram-канале.

Уточняется, что Артем Чекалин будет находиться под домашним арестом до 24 мая.

17 марта Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом. На само заседание блогер не явилась. Она просила суд рассмотреть жалобу без ее участия.

Уголовное дело в отношении блогера и ее экс-супруга возбудили 2 октября прошлого года. Бывших мужа и жену, а также их сообщника заподозрили в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн рублей с использованием поддельных документов (ст. 193.1 УК РФ).