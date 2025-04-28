Психолог назвала способ пережить весеннюю хандру

Психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова рассказала, как побороть весеннюю хандру.

В беседе с «Радио 1» в понедельник, 28 апреля, эксперт указала на то, что перегрузка и высокая социальная ответственность у людей в весенний период происходит из-за цветения природы. По ее словам, в детстве люди радовались весне из-за беззаботности и мыслей о том, что впереди радостное и теплое лето.

После 40 лет же, отметила психолог, начинается кризис переоценки ценностей, понимания своих достижений, и если что-то идет не по плану, усугубляется потерей работы, разводом, конфликтами, то тревожности не избежать.

Лысакова подчеркнула, что погрустить допустимо, но не более двух недель. Если состояние становится перманентным, следует обратиться к специалисту. Она отметила, что во время грусти плакать необходимо, если хочется, поскольку это нормальное психологическое очищение, пишет RT.

В конце марта психолог Майя Голубева рассказала, что новые хобби и путешествия помогут побороть весеннюю хандру. По ее словам, стоит составить список интересных дел и начать их реализовывать весной. Можно пробовать что-то новое: посетить выставку, сходить в театр, заняться новым хобби или поехать в небольшое путешествие, сообщает 360.ru.

Тогда же клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, как побороть весеннюю хандру. Специалист посоветовала позволить себе пройти перестройку так, как того требует организм: больше спать, если хочется, посидеть дома вместо встреч с друзьями. Также она призвала не ругать себя за усталость и лень, а разрешить себе прожить эту хандру.

В феврале сообщалось, что исследователи из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что бактерия Morganella morganii может способствовать развитию депрессии, производя воспалительную молекулу. Этот прорыв в исследовании здоровья мозга может привести к новым методам диагностики и лечения депрессии, отмечает Pravda.Ru.