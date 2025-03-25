Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Водитель скорой помощи пострадал от атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Мир
СМИ сообщили о задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин
Общество
Путин присвоил Михалковой, Аверину и Олешко звания народных артистов России
Общество
Путин наградил медалью спасшую детей из пожара школьницу из Томской области
Общество
Комиссия СПЧ назвала неслучайным удар по российским журналистам в зоне СВО
Мир
Два самолета группы Patrouille de France столкнулись на востоке Франции
Общество
В МИД РФ заявили о невозможности передачи ЗАЭС или контроля над ней Украине
Общество
РФ и США согласовали перечень попадающих под мораторий на удары энергообъектов
Мир
В Австрии назвали важным шагом обсуждение отмены санкций делегациями России и США
Общество
На телебашне Симферополя разместили фото корреспондента «Известий» Федорчака
Политика
В Госдуме оценили необходимость прямых переговоров с Украиной
Армия
Путин присвоил почетные наименования полку и двум бригадам ВС РФ
Общество
Госдума в первом чтении одобрила взыскание долгов по налогам без суда
Мир
В Кремле заявили о продолжении работы России и США по достижению мира
Мир
ООН приветствует договоренности России и США по Черному морю
Мир
Число задержанных участников протестов в Турции превысило 1,4 тыс.
Мир
Трамп назвал «несущественным сбоем» утечку данных об ударах по Йемену

Психолог назвала способы справиться с весенней хандрой

Психолог Сальникова: организм перестроится на весну постепенно
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Клинический психолог Дарья Сальникова 24 марта рассказала, как побороть весеннюю хандру.

В беседе с «Радио 1» специалист отметила, что весной перестраиваются и природа, и человеческий организм, но всё должно протекать в своем темпе.

По ее словам, на то, чтобы перестроиться на активность и позитив, требуется время, поскольку весенний авитаминоз тоже оказывает влияние на человека, как и усталость.

Специалист посоветовала позволить себе пройти перестройку так, как того требует организм: больше спать, если хочется, посидеть дома вместо встреч с друзьями. Также она призвала не ругать себя за усталость и лень, а разрешить себе прожить эту хандру.

«Она как болезнь, надо дать себе время на выход из этого состояния. Мы не супергерои, которые должны постоянно быть улыбчивыми, продуктивными и позитивными, у нас бывают затяжные, неконструктивные состояния — это характеристика здоровой психики», — объяснила Сальникова.

Также она посоветовала не переоценивать значимость своих негативных эмоций. Психолог объяснила, что клиническая депрессия возможна, если у человека более двух месяцев наблюдаются негативные состояния, усталость, бессонница, недовольство жизнью. Если такое случается периодически, то является простой грустью. При длительности подобных состояний следует обращаться за помощью к близким и специалисту. Сальникова подчеркнула, что нужно уметь просить помощи, потому что человек не со всем в состоянии справиться самостоятельно.

Меня никто не любит: как живется человеку с заниженной самооценкой
Психологи рассказали, почему красивые и образованные люди сомневаются в себе больше, чем самоуверенные дураки

21 марта врач Ольга Чистик рассказала, что в основном подавленное состояние и усталость с наступлением весеннего сезона характерно для людей старше 25 лет. При этом, чем взрослее человек, тем проще он адаптируется к истощению организма после зимы.

В феврале американский психиатр и эксперт в области нейровизуализации Дэниел Амен рассказал, как справиться с хандрой по утрам. Важно проговаривать позитивные установки, настраивая себя таким образом на позитив, отмечает Pravda.Ru.

Ранее эксперты рассказали, как справиться с воскресной хандрой. Так, она возникает часто во второй половине дня, потому что люди вместо того, чтобы восстанавливать силы, начинают переживать из-за наступающей рабочей недели и испытывают стресс. В этой связи важно правильно планировать выходные, и рабочие дела на будущую неделю обдумать в пятницу, чтобы на отдыхе к ним не возвращаться. Субботу можно посвятить домашним делам, а воскресенье — только отдыху или развлечениям, чтобы получить положительный заряд на всю неделю, сообщает НСН.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025