Психолог назвала способы справиться с весенней хандрой

Клинический психолог Дарья Сальникова 24 марта рассказала, как побороть весеннюю хандру.

В беседе с «Радио 1» специалист отметила, что весной перестраиваются и природа, и человеческий организм, но всё должно протекать в своем темпе.

По ее словам, на то, чтобы перестроиться на активность и позитив, требуется время, поскольку весенний авитаминоз тоже оказывает влияние на человека, как и усталость.

Специалист посоветовала позволить себе пройти перестройку так, как того требует организм: больше спать, если хочется, посидеть дома вместо встреч с друзьями. Также она призвала не ругать себя за усталость и лень, а разрешить себе прожить эту хандру.

«Она как болезнь, надо дать себе время на выход из этого состояния. Мы не супергерои, которые должны постоянно быть улыбчивыми, продуктивными и позитивными, у нас бывают затяжные, неконструктивные состояния — это характеристика здоровой психики», — объяснила Сальникова.

Также она посоветовала не переоценивать значимость своих негативных эмоций. Психолог объяснила, что клиническая депрессия возможна, если у человека более двух месяцев наблюдаются негативные состояния, усталость, бессонница, недовольство жизнью. Если такое случается периодически, то является простой грустью. При длительности подобных состояний следует обращаться за помощью к близким и специалисту. Сальникова подчеркнула, что нужно уметь просить помощи, потому что человек не со всем в состоянии справиться самостоятельно.

21 марта врач Ольга Чистик рассказала, что в основном подавленное состояние и усталость с наступлением весеннего сезона характерно для людей старше 25 лет. При этом, чем взрослее человек, тем проще он адаптируется к истощению организма после зимы.

В феврале американский психиатр и эксперт в области нейровизуализации Дэниел Амен рассказал, как справиться с хандрой по утрам. Важно проговаривать позитивные установки, настраивая себя таким образом на позитив, отмечает Pravda.Ru.

Ранее эксперты рассказали, как справиться с воскресной хандрой. Так, она возникает часто во второй половине дня, потому что люди вместо того, чтобы восстанавливать силы, начинают переживать из-за наступающей рабочей недели и испытывают стресс. В этой связи важно правильно планировать выходные, и рабочие дела на будущую неделю обдумать в пятницу, чтобы на отдыхе к ним не возвращаться. Субботу можно посвятить домашним делам, а воскресенье — только отдыху или развлечениям, чтобы получить положительный заряд на всю неделю, сообщает НСН.