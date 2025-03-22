Врачи рассказали о причинах весенней хандры и борьбе с нею

Подавленное состояние и усталость — распространенные явления в весенний период, это естественная реакция организма на смену времени года, вызванная нехваткой солнечного света, недостаточной физической активностью и дефицитом витаминов. О причинах хандры после зимы 22 марта «Известиям» рассказали терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик и провизор и заведующий аптекой СБЕР ЕАПТЕКА Дмитрий Гуров.

Врач рассказала, что в основном подобное состояние с наступлением весеннего сезона характерно для людей старше 25 лет. При этом, чем взрослее человек, тем проще он адаптируется к истощению организма после зимы.

По ее словам, в группе риска также могут быть и люди с хроническими заболеваниями. Весной, а также осенью, они могут обостряться. Следовательно, следует проходить обследования и заниматься их профилактикой, отметила эксперт. Кроме того, важно проверить щитовидную железу, нарушения в работе этого органа могут приводить к утомляемости и раздражительности, добавила специалист.

Также существует такое психиатрическое заболевание, как весенняя депрессия, рассказала Чистик.

«Она представляет собой расстройство психики, при котором снижается настроение, пропадает интерес к общению, активной деятельности, возникают тревога и моторная заторможенность. Причины могут быть эндогенными или физиологическими. Расстройство развивается из-за сбоя биологических часов или нехватки полезных веществ», — сказала специалист.

Гуров отметил, что также в весенний период важно не допускать дефицитов важных для организма веществ. Так, витамин D влияет на выработку серотонина и других нейромедиаторов, влияющих на настроение, энергию и мотивацию. Его недостаток может стать причиной хронической усталости и нарушений сна. Витамины группы B, в свою очередь, играют ключевую роль в метаболизме, выработке энергии и функционировании нервной системы, их дефицит может также вызывать усталость и слабость, раздражительность и перепады настроения.

«Наконец, дефицит магния — магний участвует в регуляции нервной системы и выработке энергии. Его недостаток может проявляться всё той же усталостью и слабостью, тревогой и раздражительностью. Также магний играет важную роль в управлении стрессом, нарушением сна», — сказал эксперт.

Он посоветовал спать не менее восьми часов в сутки, ложиться спать не позднее 22:00, а за час до сна убрать все гаджеты. Кроме того, поможет разнообразное питание, а также физическая активность — прогулки на свежем воздухе и спорт. Гуров рекомендовал заниматься любимыми хобби, проводить время с родными и друзьями и стараться окружать себя «позитивом».

По его мнению, для того, чтобы не допустить дефицитов и проблем со здоровьем весной, следует сдать анализы на уровень витамина D, B12, фолиевой кислоты, тиамин (B1), рибофлавин (B2) и пиридоксин (B6).

В случае наличия выявленных дефицитов витаминов и минералов, подытожила Чистик, возможно проведение медикаментозной коррекции данных состояний.

21 марта эксперты компании «Гемотест» и СБЕР ЕАПТЕКИ рассказали об опасности весеннего поллиноза. По их словам, к серьезным осложнениям можно отнести анафилаксию, бронхиальную астму. Кроме того, они предупредили о необходимости относиться с осторожностью в период обострения симптомов аллергии к приему добавок с биофлавонидами — полезными веществами-антиоксидантами растительного происхождения, также известными как «витамин P»: в некоторых случаях они могут усиливать аллергические реакции.