Экономист предрек структурный обвал доллара

Доллар США ждет масштабная девальвация, которая может привести к его структурному обвалу. Это станет вынужденной мерой для решения проблемы растущего госдолга страны. Таким мнением в беседе с «Известиями» 28 апреля поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«Обвал доллара — вполне реалистичный сценарий. Западная экономика, включая американскую, сталкивается с серьезными проблемами, главная из которых — огромный госдолг США. Уже в ноябре 2023 года стоимость его обслуживания превысила весь оборонный бюджет страны», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что единственным реалистичным способом снижения долговой нагрузки может стать резкое ослабление доллара.

«Для полного решения проблемы девальвация должна быть не на проценты, а в разы — возможно, в три, пять или даже десять раз», — добавил Чирков.

Альтернативой, по его словам, мог бы стать дефолт по гособлигациям, но это приведет к еще более резкому падению курса, поскольку финансовые рынки уже реагируют: индекс доллара снижается, и эта тенденция продолжится.

Эксперт также отметил, что администрация Дональда Трампа пытается контролировать процесс, но успех не гарантирован.

«Американская экономика не справляется с обслуживанием долга при текущих ставках. Скорее всего, долг будут «списывать» через инфляцию и ослабление валюты», — подытожил Чирков.

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо 17 апреля сообщил об угрозе для экономики европейских стран, которую создают введенные Трампом торговые пошлины. По его словам, это связано с тем, что в Европе уже сложилась драматическая экономическая ситуация. Он уточнил, что в Италии от тарифов больше всего пострадает агропродовольственный сектор.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. 9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение тарифов на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.