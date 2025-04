Какие крупные мировые компании больше всего пострадают из-за пошлин Трампа. Разбор

Всемирная торговая организация (ВТО) выпустила новый прогноз по росту мировой торговли в этом году. Предыдущая оценка предполагала увеличение показателя на 3%. Однако сейчас речь идет о сокращении на 0,2%. Как пошлины президента США Дональда Трампа на американских производителей и потребителей, разбирались «Известия».

Как пошлины повлияют на цены

• По данным экспертов Moody's и The Wall Street Journal, наиболее чувствительными последствия тарифной политики Трампа будут для американского рынка автомобилей и электроники. Импортные пошлины повлияют на стоимость для конечного потребителя по-разному. Рост цены будет зависеть от валютного курса, наличия альтернатив на рынке, а также стратегии ценообразования у производителей и импортеров.

Справка «Известий» Сейчас в отношении импортируемых в США китайских товаров действует тариф в 145%. Пекин ответил на это пошлиной в 125% на американскую продукцию. Кроме того, КНР ввела ограничения на экспорт некоторых полезных ископаемых, в том числе критически важных минералов. Трамп в ответ пригрозил Китаю 245-процентными тарифами.

• Введенные пошлины в отношении КНР приведут к увеличению стоимости импортируемых из этой страны смартфонов, в том числе продукции Apple, примерно на 6% для конечного потребителя в США. Цена импортируемых в Америку ноутбуков может увеличиться на 5%, а игровых консолей таких брендов, как Nintendo и Sony, почти на 10%, в среднем с $500 до $548.

• В Мексике, в отношении которой Трамп намерен ввести импортные пошлины в размере 25%, находятся заводы крупных западных концернов. По итогам 2024 года на нее пришлось 23% автомобильного импорта США. Тарифы могут привести к удорожанию импортируемых из Мексики автомобилей примерно на 20%, при этом рост стоимости в этом импортном сегменте неминуемо приведет к удорожанию всех новых машин в целом.

• Гиганты, выпускающие кукол Barbie, машинки Hot Wheels, а также серии игрушек My Little Pony и Mr. Potato Head, тоже пострадают из-за введения пошлин. По оценкам Bank of America, и Mattel, и Hasbro закупают в Китае около 40% продукции, которую они продают в США. Компании попытаются снизить издержки за счет пересмотра контрактов с производителями и, возможно, изменят упаковку, чтобы снизить затраты. Однако основные расходы будут переложены на потребителей. В результате стоимость некоторых игрушек может удвоиться.

• Таким образом, многие ключевые компании из совершенно различных отраслей уже столкнулись с необходимостью срочного изменения производственных цепочек. Все это происходит на фоне обвала их акций. Насколько быстро компании смогут адаптироваться к новым условиям, неизвестно.

Как пошлины разрушают производственные цепочки техногигантов

• ​Apple называют одной из технологических компаний, которая больше всего пострадает из-за торговой войны. Например, аналитики из Wedbush Securities заявили, что «тарифный экономический армагеддон, который устроил Трамп, является абсолютной катастрофой» для компании. По данным на 7 апреля, только за три торговых дня акции Apple подешевели почти на 20%, что привело к снижению рыночной капитализации компании на $640 млрд.

• ​Вскоре было объявлено об освобождении от пошлин смартфонов, компьютеров и ряда других электронных устройств и их компонентов. Аналитики с Уолл-стрит обрадовались, что теперь Apple сможет сэкономить миллиарды долларов. Позднее стало известно, что это лишь временная отсрочка.

• Вместе с тем введение пошлин также вызвало ажиотаж на рынке смартфонов — опасаясь роста цен, американцы ринулись скупать iPhone. Apple стала в спешном порядке перевозить свою продукцию из стран Азии, где расположено производство, в Соединенные Штаты, чтобы сформировать запасы.

• ​Торговой войны с Китаем также меняют планы Tesla по запуску массового производства Cybercab — роботакси без руля и педалей. Комплектующие для инновационных машин должны были поставлять из КНР, но сейчас, по данным Reuters, закупки приостановлены. При этом ранее гендиректор Tesla Илон Маск говорил, что производство Cybercab начнется в 2026 году. Стоить электрокар должен до $30 тыс. Но теперь под угрозой весь проект.

• Компания Nvidia, лидирующая в отрасли разработчик микросхем, тоже оказалась в центре торговой войны. Она понесет финансовые потери в размере $5,5 млрд после того, как Вашингтон ввел новые ограничения на экспорт чипов искусственного интеллекта H20 в Китай.

• Вероятно, США не хотят, чтобы американские технологии использовались для развития в КНР сферы ИИ. Именно H20 помог китайской компании DeepSeek разработать свою нейросеть, которая вызвала революцию в области искусственного интеллекта.

Как торговые войны отразятся на авиаперевозках

• Протекционистская политика Трампа вызвала хаос в мировой аэрокосмической промышленности и в сфере авиационных перевозок. Цепочки поставок Boeing нарушены. Например, модель 787 Dreamliner собрана из деталей со всего мира: крылья из Японии, двери из Франции, части фюзеляжа изготавливаются в Италии, а затем отправляются в США для сборки. По заключенному 50 лет назад соглашению Boeing не платил пошлины за покупку деталей.

• Теперь же, судя по неофициальным сообщениям, власти Китая дали своим авиаперевозчикам указания отказаться от приобретения или даже от получения уже заказанных самолетов Boeing. На этом фоне появилась информация о просьбе России продать Boeing на средства замороженных активов. Таким образом, потеря китайского рынка может подтолкнуть Трампа отменить экономические санкции против России, прежде всего в авиационной сфере.

• Из всего этого следует, что протекционистская политика Трампа взбудоражила всю мировую экономику — от индустрии игрушек до авиастроителей. Пока американцы не видят положительных результатов таких мер: некоторые категории товаров активно распродаются, а цены ползут вверх. Однако в команде Трампа заверяют, что принятые решения будут иметь благоприятный эффект в долгосрочной перспективе.