В Иране объявили 28 апреля днем траура в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
В Иране объявлен общенациональный траур 28 апреля в связи со взрывом в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Об этом сообщила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.
«После трагического инцидента в порту Шахид-Раджаи в Бандар-Аббас правительство объявило 14-го числа (28 апреля. — Ред.) <...> по всей стране общественный траур», — приводит ее слова агентство Tasnim.
Пресс-секретарь правительства также выразила соболезнования семьям погибшим и сообщила о проведении особых расследований в связи с происшествием.
Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Жертвами происшествия стали 28 человек, еще 1139 пострадали. Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива. Точной информации о причинах взрыва в Шахид-Раджаи пока нет. Губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией.
27 апреля президент РФ Владимир Путин направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны Али Хаменеи телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со взрывом. После в посольстве России в Тегеране сообщили, что Москва направит несколько бортов МЧС России для помощи в тушении пожара.