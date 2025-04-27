Россия направит в Иран несколько бортов МЧС для помощи в тушении пожара в порту
Россия направит в Иран несколько бортов МЧС для помощи в тушении пожара, возникшего в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган. Об этом 27 апреля сообщили в посольств РФ в Тегеране.
«Посольство сообщает, что в ответ на обращение иранских партнеров президентом России В.В. Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
В свою очередь в пресс-службе МЧС добавили, что ведомство направит в Иран два самолета-амфибии Бе-200ЧС и Ил-76 для тушения пожара.
Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Жертвами происшествия стали 28 человек, еще 1139 пострадали. Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива. Точной информации о причинах взрыва в Шахид-Раджаи пока нет. Губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией.
27 апреля президент России Владимир Путин направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны Али Хаменеи телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со взрывом. Глава государства также заявил о готовности РФ оказать всю необходимую помощь для борьбы с последствиями происшествия.
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