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Китайские компании планируют перенести производство в США из-за высоких пошлин

SCMP: китайские фирмы начали переносить производства в США из-за высоких пошлин
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Компании из Китайской Народной Республики (КНР) начали переносить производства на американские площадки, чтобы избежать высоких таможенных пошлин на ввоз своей продукции в США. Об этом 27 апреля сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По словам главы консалтинговой фирмы Чжу Нина, помогающего китайским предприятиям частично перенести производство на территорию Соединенных Штатов, за последние четыре месяца его компания получила как минимум 100 запросов по релокации бизнеса из КНР в США, что примерно равняется показателю за весь 2024 год.

Как отметил китайский бизнесмен Райан Чжоу, перенос производства в Америку — это сложный процесс, но, если он не сможет найти способ обойти волну повышения тарифов США, его бизнес не сможет бороться за выживание.

В свою очередь руководитель фирмы по производству электронных компонентов Лео Ли признал, что расходы компании существенно увеличатся в случае ее переноса на американские площадки. Однако это всё равно будет выгоднее, чем платить таможенные пошлины в размере 145%, дополняет «Газета.Ru».

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23 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что американская сторона не намерена в одностороннем порядке снижать тарифы в отношении Китая. Однако Вашингтон с оптимизмом смотрит на возможное соглашение с Пекином. По словам Ливитт, США требуют от Китая в первую очередь снижения собственных тарифов на продукцию из страны, а также снятия немонетарных торговых ограничений.

Ранее, 9 апреля, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. В тот же день власти Китая в свою очередь приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из Соединенных Штатов товары до 84%.

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