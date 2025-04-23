Белый дом исключил одностороннее снижение пошлин на китайские товары
США не намерены в одностороннем порядке снижать тарифы в отношении Китая. Об этом 23 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Не будет одностороннего снижения тарифов против Китая. Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять: Китаю нужно заключить сделку с Соединенными Штатами Америки», — сказала она в интервью каналу Fox News, запись которого приводится на новостной странице пресс-службы Белого дома в социальной сети X (бывш. Twitter).
При этом пресс-секретарь отметила, что Вашингтон с оптимизмом смотрит на возможное соглашение с Пекином. По словам Ливитт, американская сторона требует от Китая в первую очередь снижения собственных тарифов на продукцию из США, а также снятия немонетарных торговых ограничений.
Ранее, 9 апреля, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. В тот же день власти Китая в свою очередь приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.
Тогда же Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами, в том числе c Китаем и Евросоюзом (ЕС), но только на справедливых для Вашингтона условиях.