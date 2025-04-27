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Собянин рассказал об успехах участников Дня инноватора

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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В Москве прошел День инноватора — финал пятого юбилейного потока программы «Академия инноваторов». Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, участники заключили контракты на 53 млн рублей, получили совокупную выручку свыше 50 млн рублей, запустили полтора десятка проектов, а три проекта вывели на международные рынки — в частности, в Китай, ОАЭ и Туркменистан.

«На одной площадке собрались технологические стартапы, инвесторы и представители крупного бизнеса, которые показали лучшие разработки, обменялись опытом и заключили новые соглашения», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Выставочное пространство программы и презентации стартапов посетили свыше тысячи гостей. «Авторы 15 лучших проектов выступили перед потенциальными инвесторами и заказчиками, — отметил Собянин. — В ходе мероприятия участники привлекли рекордные 71,3 млн рублей в виде инвестиций и грантов, а трое стали обладателями грантов от Московского венчурного фонда».

В общей сложности заявки на участие в «Академии инноваторов» подали порядка 7 тыс. человек из почти 200 российских городов и 12 иностранных государств. Наиболее популярными направлениями оказались IT, образование, e-commerce, медицина и промышленность.

Как подчеркнул мэр, Москва «последовательно развивает экосистему поддержки технологического бизнеса». Одним из инструментов для запуска и масштабирования стартапов в столице как раз и является «Академия инноваторов».

В январе Собянин назвал программу «Академия инноваторов» в числе тех возможностей, которые в Москве создаются для молодежного предпринимательства в технологической сфере. Мэр напомнил, что в прошлом году в столице запустили Московский хаб молодежного предпринимательства — первый в России центр вовлечения молодых талантов в технологический бизнес. К его экосистеме уже присоединились свыше 32 тыс. участников, которые создали больше 1 тыс. технологических бизнесов, рассказал градоначальник.

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