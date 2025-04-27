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Глава оргкомитета блока «Победа» сообщил о задержании в аэропорту Кишинева

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
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Молдавские власти задержали в аэропорту Кишинева главу оргкомитета оппозиционного блока «Победа» Алексея Петровича. Об этом 27 апреля сообщил сам политик в своем Telegram-канале.

«Задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны. Подвергнут дополнительному личному досмотру и досмотру багажа. Паспорт и проездные документы изъяты сотрудником пограничной полиции», — написал он.

Позднее Петрович заявил, что его отпустили и разрешили выехать из страны. При этом, по его словам, полицейские не указали основания для его дополнительной проверки в протоколе по ее результатам.

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Ранее, 17 апреля, архиепископ Молдавской митрополии РПЦ Маркелл, направлявшийся в Израиль за Благодатным огнем, сообщил «Известиям», что его задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева. Там у него без объяснения причин изъяли документы. По словам священника, всё это было сделано целенаправленно, чтобы он не успел на рейс.

На следующий день архиепископ предпринял вторую попытку вылета и рассказал, что по дороге в аэропорт его машину постоянно останавливала полиция. После священнослужителю во второй раз не дали вылететь из Кишинева.

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