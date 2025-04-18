Епископ Маркелл сообщил о новых попытках Кишинева помешать его вылету в Израиль

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл 18 апреля сообщил, что молдавская полиция попыталась помешать его новому вылету в Израиль за Благодатным огнем.

«Нам пришлось поменять <...> четыре машины, пока добрались [до аэропорта Кишинева]. <...> Каждую машину, в которую мы садились, останавливали [полицейские]», — рассказал священник в беседе с журналистами после приезда в воздушную гавань.

В конце концов Маркеллу и его сопровождающим пришлось втайне добираться до аэропорта «окольными путями».

При этом священник призвал сохранять христианский дух и помнить, что Христос принес свою жертву на кресте в том числе и ради тех, кто сейчас пытается помешать архиепископу получить частицу Благодатного огня.

Днем ранее архиепископ сообщил «Известиям», что его задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева. Там у него без объяснения причин изъяли документы. По словам священника, всё это было сделано целенаправленно, чтобы он не успел на рейс в Израиль, где должен получить частицу Благодатного огня.

18 апреля лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор назвал задержание архиепископа Маркелла мерзким и трусливым поступком властей Молдавии. Он добавил, что власть просто боится церкви, поскольку именно она пользуется доверием народа.