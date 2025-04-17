Епископ Маркел рассказал подробности задержания в аэропорту Кишинева

Епископа Маркела, направлявшегося в Израиль за Благодатным огнем, задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева и без объяснения причин изъяли документы. Об этом в четверг, 17 апреля, он рассказал в беседе с «Известиями».

«Ничего не объяснили, просто изъяли паспорт, провели очень тщательные длительные обыски. В протоколе было указано, что никаких претензий нет», — отметил епископ.

Как указал священник, всё это было сделано целенаправленно, чтобы он не успел на рейс.

При этом, по словам Маркела, обыск завершили еще за 40 минут до вылета, но паспорт вернули только на борту самолета через полчаса после отправления рейса.

Таким же образом были задержаны и два сопровождавших его человека, добавил епископ.

Кроме того, Маркел рассказал, что подобные случаи беспричинного задержания уже происходили с другими священнослужителями.

«Главное, что все-таки Благодатный огонь в Молдавии будет привезен, несмотря на старания противников этого святого дела», — заключил наш собеседник.

О задержании епископа, представляющего митрополию Молдавии, стало известно ранее в этот день. Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви (РПЦ).

19 апреля делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из Иерусалима в Москву.