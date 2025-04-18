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Епископу Маркеллу снова не дали вылететь из Молдавии за Благодатным огнем

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Фото: Telegram
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Архиепископу Бельцкому и Фалештскому Маркеллу, направлявшемуся в из Молдавии в Израиль за Благодатным огнем, 18 апреля в очередной раз не дали вылететь из страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik Молдова.

«Есть некоторые события в жизни человека, которые просто случаются, приходят беспричинно. Вот это как раз тот случай. Уже не первый», — заявил журналистам архиепископ.

Он отметил, что накануне была аналогичная ситуация. Маркелл также назвал полицейских, которые его задержали, орудием в руках случайно пришедших к власти людей. Епископ посетовал, что руководство республики делает правоохранителей «пластилиновыми».

Как сообщает Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье, возле Кишиневского аэропорта состоялась акция в поддержку архиепископа: участники митинга вышли с плакатами «Ждем Благодатный огонь дома!» и «Браво, епископ Маркелл!». В свою очередь, Русская православная церковь (РПЦ) призвала расследовать инцидент с задержанием.

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Накануне Маркелла задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева и без объяснения причин изъяли документы. В беседе с «Известиями» священнослужитель отметил, что всё это было сделано целенаправленно, чтобы он не успел на рейс. Архиепископ 18 апреля рассказал, что по дороге в аэропорт его машину постоянно останавливала полиция.

Делегация Фонда Андрея Первозванного 19 апреля доставит Благодатный огонь из Иерусалима в Москву.

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