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Артисты ЦВО выступили для штурмовиков группировки войск «Центр» в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Артисты фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили с концертной программой для штурмовых подразделений 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» в тыловом районе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Программа включала в себя как уже полюбившиеся зрителям музыкальные композиции, так и песни из нового репертуара. Военнослужащие наслаждались хитами групп «Любэ» и «Кино», Сергея Трофимова и других отечественных исполнителей. Кроме того, скрипач ансамбля Александр Шульгин также исполнил для мотострелков уже полюбившийся всем слушателям саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря», подчеркнули в ведомстве.

«Как обычно, была буря эмоций, было очень много аплодисментов. Очень радует, что наши бойцы в перерывах между выполнениями боевых задач поют песни вместе с нами, хлопают, улыбаются, что крайне редко бывает. Наша задача — отвлекать от тяжелой повседневной работы, принести частицу дома в их сердца», — рассказал начальник фронтовой бригады Роман Резепин.

Концерты артистов разного уровня проводятся для бойцов группировки войск «Центр» на регулярной основе для поднятия боевого духа и напоминания о том, что мирная жизнь настанет уже совсем скоро, заключили в Минобороны.

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В Минобороны 18 февраля рассказали, что коллектив ансамбля провел свой первый концерт для жителей Авдеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) в честь годовщины освобождения города. В ходе выступления находящиеся в зрительном зале гости активно аплодировали, а также подпевали хорошо им знакомые слова патриотических песен. В конце программы артисты поблагодарили мирных жителей за теплый прием, за их мужество и героизм.

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