Вылет авиарейса из Петрозаводска задержали по техническим причинам
Самолет авиакомпании «Северсталь» с 94 пассажирами, который должен был вылететь из Петрозаводска в Минеральные Воды, задержали по техническим причинам. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, 26 апреля 2025 года по техническим причинам задержан вылет самолета авиакомпании «Северсталь» из Петрозаводска в Минеральные Воды», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что всем пассажирам данного авиарейса были предоставлены напитки и горячее питание. Ситуация находится на контроле Карельской транспортной прокуратуры. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В пресс-службе Росавиации 5 апреля сообщили о том, что семь летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы в Грозный, Махачкалу и Минводы из-за сильного тумана. Там добавили, что также задерживались рейсы на вылет из города.