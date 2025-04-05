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Семь летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Семь летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы в Грозный, Махачкалу и Минводы из-за сильного тумана. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«По данным на 00:10 мск, семь самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы в Грозный, Махачкалу и Минводы — первый около 23:00 мск. Соответственно, задерживаются рейсы на вылет», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что все службы аэропорта Сочи работают в усиленном режиме. Также был задействован дополнительный персонал для максимальной оперативности в обслуживании самолетов и пассажиров воздушной гавани.

Специалисты Росавиации усилили мониторинг работы воздушного транспорта на юге России.

«В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице», — сообщил представитель ведомства.

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Ранее, 4 апреля, во Владивостоке задержали несколько рейсов из-за тумана. Уточнялось, что на вылет задерживается самолет в Иркутск, а рейс из Москвы ушел на запасной аэродром в Хабаровске.

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