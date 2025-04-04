Во Владивостоке задержали несколько рейсов из-за тумана

В международном аэропорту Владивостока задержали ряд рейсов из-за тумана, самолеты из Москвы, Иркутска и Новосибирска ушли на запасные аэродромы. Об этом в пятницу, 4 апреля, рассказали в Telegram-канале владивостокского аэропорта.

«Аэропорт работает штатно. В связи с метеоусловиями (туман) есть несколько задержанных рейсов», — следует из публикации.

Уточняется, что на вылет задерживается самолет в Иркутск, а рейс из Москвы ушел на запасной аэродром в Хабаровске.

Ранее, 1 апреля, представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в Сочи 14 самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за погодных условий. Позднее в тот день представитель Росавиации заявил, что большинство ранее ушедших на запасные аэродромы самолетов приземлились в аэропорту назначения Сочи.