Любимова рассказала о церемонии прощания с папой римским
Министр культуры Ольга Любимова 26 апреля рассказала «Известиям» о церемонии прощания с папой римским Франциском.
«250 тыс. человек молились за упокоение души папы Франциска», — сказала Любимова.
Она также отметила, что представители более 170 стран приехали почтить память понтифика.
26 апреля в Ватикане прошла церемония похорон папы римского Франциска. Ее посетили в общей сложности 50 глав государств, включая президента США Дональда Трампа. Россию на церемонии представила министр культуры Ольга Любимова.
Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Кевину Фарреллу.