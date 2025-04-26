В Риме завершилась прощальная месса по папе римскому Франциску
Прощальная месса по папе римскому Франциску завершилась на площади Святого Петра в Риме. Кадры 26 апреля публикуют «Известия».
После окончания церемонии над городом зазвонил колокол, а гроб с телом понтифика был вынесен для дальнейшего захоронения. На прощание с Франциском в итальянскую столицу прибыли сотни тысяч людей. Дороги в Риме превратились в пешеходную зону.
Во избежание происшествий улицы патрулируют полиция и карабинеры.
Похороны папы римского посетили в общей сложности 50 глав государств, включая президента США Дональда Трампа. Россию на церемонии представляет министр культуры Ольга Любимова.
Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.