Папу римского Франциска похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре
Тело папы римского Франциска похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Об этом 26 апреля сообщили в Службе печати Святого престола.
Обряд захоронения гроба начался в 13:00 по местному времени и завершился в 13:30 (14:00 и 14:30 мск соответственно).
«Обряд состоялся в соответствии с предписаниями «Порядка похорон римского понтифика» под председательством кардинала-камерленго [Кевина Фаррелла] в присутствии лиц, указанных в соответствующем уведомлении Службы литургических церемоний, и родственников усопшего папы», — цитирует сообщение Rai News.
26 апреля в Ватикане состоялась прощальная месса по папе римскому Франциску. Церемонию посетили в общей сложности 50 глав государств, в том числе президент США Дональд Трамп. Россию на церемонии представила министр культуры Ольга Любимова.
Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.