В ФРГ раскритиковали главу ХСС за селфи с похорон папы римского
В Германии подвергли критике председателя Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедера за выложенное в соцсетях селфи с похорон папы римского Франциска, которые прошли в субботу в Ватикане. Об этом 26 апреля пишет газета Tagesspiegel.
«В селфи из путешествий на похоронах есть что-то совершенно недостойное. Похороны папы римского — это не Октоберфест. Так что вы можете радоваться, что у Зедера в руках нет еще и кебаба», — написала в X (бывш. Twitter) председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Председатель Христианско-демократической рабочей ассоциации Германии Деннис Радтке заявил, что «границ стыдливости и почтительности, по-видимому, больше нет».
На самих снимках, которые обсуждает немецкий политикум, Зедер и федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер стоят и улыбаются. Также Зедер выложил фото, на котором он запечатлен в очереди в McDonald's.
Церемония похорон папы римского Франциска прошла в Ватикане ранее в тот же день. Ее посетили в общей сложности 50 глав государств, включая президента США Дональда Трампа. Россию на церемонии представляла министр культуры Ольга Любимова. От Германии на похоронах присутствовали Зедер, Штайнмайер и исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц.
Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.