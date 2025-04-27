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Ортодонт развеяла распространенные мифы о ношении брекетов

Ортодонт Фомина: 90% успеха в лечении брекетами зависит от дисциплины пациента
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Фото: Global Look Press/Albrecht Weißer
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Современные ортодонтические технологии позволяют сделать лечение комфортным и эффективным. Врач стоматолог-ортодонт, клинический директор компании REVIXAN Ирина Фомина развеяла распространенные мифы о ношении брекетов в беседе с «Известиями» 27 апреля.

Фомина подчеркнула, что российская стоматология сегодня входит в число лучших в мире, поэтому не стоит доверять пугающим историям из интернета. Легкий дискомфорт в первые дни после установки брекетов — нормальная реакция организма на движение зубов, отметила она. При правильном подходе врача и пациента лечение проходит без серьезных неудобств.

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Специалист рассказала, как минимизировать неприятные ощущения. Так, в первые дни можно принимать обезболивающие, хотя они требуются не всем пациентам. Пищу лучше выбирать мягкую, но при этом тщательно следить за гигиеной полости рта — такие продукты сильнее прилипают к зубам. При натирании брекетов Фомина рекомендовала использовать ортодонтический воск.

«Пациенты с брекетами должны тратить на чистку зубов больше времени: щетка, монопучок, ершики. Недостаточная гигиена полости рта часто приводит к воспалению, оно и становится источником того самого дискомфорта, о котором так часто предупреждают в интернете», — предупредила ортодонт.

Фомина рассказала о современных методах поддержания здоровья полости рта во время лечения, в частности о фотодинамической терапии. Эта процедура, которую можно проводить как в клинике, так и дома, помогает бороться с вредной микрофлорой без антибиотиков, снижая риск кариеса и воспалений.

По ее словам, 90% успеха в ортодонтии зависит от дисциплины пациента. Сегодня существует множество удобных средств ухода, главное — подобрать те, которые действительно нравятся. Это поможет сохранить результат лечения на долгие годы.

Ранее, 25 апреля, врач стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Российский центр дентальной имплантации» Сабит Алиев рассказал «Известиям» какие могут быть противопоказания к установке брекетов. Временными ограничениями для установки брекет-систем можно назвать причины, которые получится вылечить или которые со временем могут исчезнуть. Так, от этой идеи стоит отказаться людям, которые страдают кариесом, пародонтитом. Сначала необходимо пройти полное лечение.

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