Стоматолог рассказал о противопоказаниях к установке брекетов

Люди, которые испытывают проблемы, связанные с неровными зубами, могут использовать брекет-системы для исправления ситуации. Однако не каждому можно их установить. Врач стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Российский центр дентальной имплантации» Сабит Алиев рассказал «Известиям», какие есть противопоказания.

Временными ограничениями для установки брекет-систем можно назвать причины, которые получится вылечить или которые со временем могут исчезнуть. Так, от этой идеи стоит отказаться людям, которые страдают кариесом, пародонтитом. Сначала необходимо пройти полное лечение.

«Воспаление десен также мешает ставить брекеты. Слабая, воспаленная дентина приводит к подвижности зубов, а давление брекетов еще больше усугубит ситуацию. Н, иногда проблемы с деснами, наоборот, можно решить с помощью брекетов, так как иногда воспаление может развиться из-за скученности зубов. Поэтому, если развился пародонтит или даже пародонтоз, то в первую очередь необходимо вылечиться. При правильном лечении можно стабилизировать ситуацию с воспалением за две недели, а в тяжелом — около шести месяцев», — объяснил Алиев.

Также эксперт отметил, что большинство таких систем изготавливаются из металла. Они привлекают недорогой ценой, но могут в редких случаях вызвать аллергию, так как примерно у 10% женщин и 2% мужчин имеется острая аллергия на никель. В таких ситуациях используют альтернативы в виде элайнеров или сапфировых, керамических и титановых брекетов.

«У многих женщин во время беременности развивается гингивит или другие воспаления полости рта. Поэтому обязательно рекомендую повременить с брекетами до конца грудного вскармливания. В случае когда беременность наступает уже после установки брекет-системы, пациент просто тщательно должен следить за состоянием зубов и постоянно посещать врача-ортодонта», — добавил Алиев.

Он также рассказал о височно-челюстной системе, которая отвечает за подвижную часть челюсти. При ее аномалиях у пациента появляется асимметрия лица, постоянное зевание или скрип в челюсти. В этом случае сперва ортодонт направляет пациента к гнатологу, который лечит с помощью окклюзивной терапии — то есть на нижние, иногда и на верхние челюсти накладывают специальные силиконовые шины, которые постепенно фиксируют правильную форму челюсти. Такое лечение занимает от трех до шести месяцев, в зависимости от тяжести дисфункции, а установка брекетов становится вторым этапом лечения.

«Скрежет зубами во сне (бруксизм) отрицательно влияет на ношение брекетов. Человек и так сильно давит на зубы, уничтожает эмаль, непроизвольно и часто сжимая челюсти, а брекет-система усугубит ситуацию, создавая еще большее давление на зубной ряд», — добавил стоматолог.

Кроме того, для пациентов онкодиспансеров, тубдиспансеров, людей, страдающих патологиями эндокринной или иммунной системы, а также с пораженными костными тканями брекеты противопоказаны, так как тот же остеопороз снижает плотность тканей и повышает риск выпадения зубов.

«Организм пациентов с тяжелыми заболеваниями просто не в состоянии выдерживать нагрузку от брекетов. Зубы будут сами собой выпадать или поражаться кариесом», — уточнил хирург.

Вместе с тем пациенты с расстройством нервной системы или психики не смогут нормально следить ни за состоянием зубов во время ношения, что приводит к рискам. В этих случаях такие системы тоже не устанавливаются.

Ранее, 25 февраля, стоматолог-терапевт, пародонтолог клиники «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала «Известиям», что хронические очаги инфекции, вызванные нелеченым кариесом, ослабляют местный иммунитет полости рта, облегчая проникновение вирусов и бактерий в организм. По ее словам, запущенный кариес — это прямой путь к потере зубов.