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Врач развеяла миф о необходимости ежедневно проходить 10 тыс. шагов

Кардиолог Азизова: ежедневно проходить 10 тыс. шагов не нужно — хватит и 30 минут
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ходьба снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов. Однако утверждение, что нужно в день проходить не меньше 10 тыс. шагов, не совсем правдиво. Об этом «Известиям» рассказала врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова.

«Ходьба — доступный способ поддерживать физическую активность и приносить пользу здоровью. Этот вид занятий позволяет снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов, в том числе инсульта, а также сахарного диабета II типа, остеопороза», — сказала она.

Вместе с тем, Азизова добавила, что ходьба способствует улучшению работы дыхательной и иммунной систем, укреплению мышц ягодиц и ног, снижению уровня стресса.

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Ранее считалось, что ежедневная норма в 10 тыс. шагов — маркетинговый ход, не имеющий никаких доказательств. Однако, по словам специалиста, в 2024 году было опубликовано исследование, подтверждающее, что ежедневное выполнение этой нормы шагов в среднем способствует увеличению продолжительности жизни и снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Однако не обязательно стремиться к строгому выполнению ежедневных 10 000 шагов: многими исследованиями подтверждается, что продолжительность жизни увеличивается, если человек ходит в среднем 30 минут в день», — заявила кардиолог.

Она уточнила: согласно зарубежным данным, 4–4,5 тыс. шагов в день достаточно для снижения смертности от каких-либо заболеваний. Также, по результатам некоторых исследований, ходьба по 6 тыс. шагов в день способствует снижению риска развития сахарного диабета II типа, а ходьба по 8,2 тыс. шагов в день позволяет сократить вероятность возникновения ожирения и депрессии. Все эти данные подтверждают пользу ходьбы для здоровья людей, даже если они проходят менее 10 тыс. шагов в день.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для поддержания здоровья взрослому человеку следует уделять аэробной физической активности умеренной интенсивности 150 минут еженедельно — например, по 50 минут 3 раза в неделю. Если человек дополнительно занимается спортом, то он может получить достаточную физическую нагрузку, даже если количество шагов не достигает определенного количества.

«При занятиях любым видом спорта важно опираться на свое самочувствие: если, например, возникают одышка, головокружение, болевые ощущения, стоит прекратить тренировку и обратиться за медицинской помощью», — отметила Азизова.

Кроме того, важно регулярно посещать врача, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний к занятиям — особенно актуально для пациентов с хроническими заболеваниями. Обратиться к врачу можно не только очно, но и онлайн, в рамках телемедицинской консультации, добавила она.

Ранее, 10 апреля, фитнес-тренер FitStars, преподаватель по хатха-йоге, виньяса флоу, йога-терапевт дисфункций тазового дна Лера Буры рассказала «Известиям» о том, как избавиться от «компьютерной» шеи. По ее словам, эффективны могут быть наклоны и повороты головы: плавные движения в стороны, вперед и назад помогают расслабить мышцы. Еще одно упражнение — круги плечами: медленные вращения плеч помогают «разогнать» напряжение. Также можно попробовать работать с лопатками: сведение и разведение лопаток помогают раскрыть грудную клетку и снять напряжение в верхней части спины.

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