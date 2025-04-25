Силуанов указал на критическую точку в мировой экономике

Глобальная экономика находится на критическом этапе, прогнозы роста были пересмотрены в сторону существенного понижения. Об этом 25 апреля сообщается в тексте заявления министра финансов России Антона Силуанова, опубликованного на сайте Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

«Мировая экономика находится на критическом этапе. <...> Мы являемся свидетелями повышения рисков для финансовой стабильности, усиления инфляционного давления и ослабления бюджетной дисциплины», — отметил глава Минфина.

По его словам, перспективы развития будут определяться способностью международного сообщества налаживать взаимопонимание, восстанавливать сотрудничество и продвигать инновационные технологии.

При этом на фоне сложных внешних условий экономика России демонстрирует устойчивость, подчеркнул министр.

«Важно сохранить достигнутые к настоящему времени успехи и использовать новые возможности, особенно в технологическом секторе, которые потенциально могут значительно увеличить производительность», — заключил Силуанов.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что международная экономическая обстановка объективно усложняется — финансовые рынки претерпевают серьезные колебания. Необходимо постоянно анализировать ситуацию, прогнозировать изменения и использовать открывающиеся возможности для укрепления отечественной экономики, подчеркнул глава государства.