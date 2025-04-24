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Путин указал на усложнение международной экономической обстановки

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Международная экономическая обстановка объективно усложняется, поэтому необходимо постоянно анализировать ситуацию. Об этом 24 апреля сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Постоянный предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен. Он всегда в нашем поле зрения, особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется», — сказал глава государства.

По его словам, на сегодняшний день в силу обострения конкурентной борьбы в мире финансовые рынки претерпевают серьезные колебания.

Необходимо также не только наблюдать и прогнозировать изменения данных факторов, но и использовать эту информацию для укрепления экономики РФ, подчеркнул Путин.

«Главное — использовать открывающиеся возможности <...> для укрепления отечественной экономики в целом, чтобы при любых внешних условиях добиваться поступательного, динамичного движения вперед», — заключил президент.

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В марте Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию. В своей речи он отметил, что те иностранные фирмы, которые хотят вернуться, должны предложить конкурентные условия. К тому же интересы отечественных компаний всегда будут в приоритете для РФ, указал президент.

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