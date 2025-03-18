Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию

Некоторые зарубежные компании, которые ушли из России, собираются вернуться, правительство должно внимательно за этим следить. Об этом 18 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает», — сказал он.

Президент напомнил, что Россия «никого не выгоняла», а те западные компании, что хотят вернуться, должны предложить конкурентные условия. К тому же интересы отечественных компаний всегда будут в приоритете для России.

Глава государства добавил, что российский бизнес грамотно воспользовался уходом иностранных фирм с рынка РФ.

Ранее в этот день первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая на съезде РСПП, заявил, что России необходимо выработать единый подход к возвращению на рынок РФ западных компаний. По его словам, эта возможность не должна табуироваться. При этом контроль в совместных компаниях должен быть у российских бенефициаров, обозначил он.

13 марта Путин сообщил о проходящих в закрытом режиме переговорах с зарубежными компаниями по поводу возвращения некоторых партнеров на российский рынок. Он отметил, что переговоры проходят спокойно, достойно, при взаимоуважении и соблюдении интересов друг друга.