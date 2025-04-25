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Выплаты авиапассажирам за овербукинг хотят сделать обязательными

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Фото:ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Фиксированные компенсации — от 25 до 100% от стоимости билета — за пересадку на другие рейсы в случае овербукинга хотят сделать обязательными. Законопроект о его легализации готовит Минтранс, об этом «Известиям» рассказали несколько источников, присутствующих на закрытом заседании Общественного совета при министерстве, прошедшем 22 апреля.

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Исключения будут сделаны для нескольких категорий пассажиров, которых запретят снимать с рейсов, — родителей с детьми, инвалидов и лиц их сопровождающих, военнослужащих, следующих к месту службы, а также пассажиров с билетами на пересадочные рейсы, рассказал один из собеседников «Известий», присутствующих на заседании.

В защищенные категории пассажиров могут не попасть командировочные, для которых овербукинг бывает критичным из-за пропуска важных мероприятий, рассказал заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По словам участников обсуждения, остальных пассажиров разрешат пересаживать, но должен соблюдаться принцип добровольности, то есть у человека обязаны спросить согласие на перелет другим рейсом. Кроме того, авиакомпании обяжут выплачивать пассажирам фиксированные компенсации — от 25 до 100% от стоимости билета — за пересадку на другие рейсы в случае овербукинга.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Билетное па: выплаты пассажирам за овербукинг хотят сделать обязательными

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