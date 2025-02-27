Штурвал проблем: штрафы за несанкционированные полеты вырастут до 1 млн

За несанкционированные полеты авиакомпаниям увеличат штрафы вдвое — до 1 млн рублей . Такой законопроект главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова 27 февраля будет внесен в Госдуму, он получил поддержку правительства, правда, с учетом доработки. Инициатива разработана после крушения в 2024 году вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро», перевозившего туристов на Камчатке. Чем депутаты объясняют необходимость принятия законопроекта — в материале «Известий» .

Почему хотят увеличить штрафы для авиаперевозчиков

Штрафы за нарушение правил авиаперелетов хотят увеличить до 1 млн рублей . Как выяснили «Известия», законопроект с такими поправками в КоАП РФ 27 февраля внесет в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

« Необходимость разработки законопроекта обусловлена тем, что сегодня в РФ работает ряд компаний, предоставляющих в той или иной форме услуги, связанные с кратковременными полетами (экскурсионные, «воздушное свидание», «полет с высшим пилотажем»), и, к сожалению, с самолетами, выполняющими данные полеты, иногда случаются трагические инциденты », — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».

В ней также отмечается, что со всеми случившимся авариями разбираются компетентные ведомства, однако недопустима ситуация, когда авиакомпании работают без соответствующих и необходимых сертификатов, лицензий, допусков, разрешений .

Согласно документу, предлагается ввести новую норму о наказании за повторное нарушение статей КоАП 11.3 9 («Действия, угрожающие безопасности полетов»), 11.4 («Нарушение правил использования воздушного пространства»), 11.5 («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов») .

В связи с этим в зависимости от пункта в статье 11.3 КоАП предлагается предусмотреть штрафы для должностных лиц от 2 до 60 тыс. рублей, для юрлиц от 20 до 100 тыс. В статье 11.4 КоАП — для граждан от 40 до 100 тыс. рублей, должностных лиц — от 100 до 300 тыс., для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В настоящее время максимальный размер взыскания по этим статьям составляет 20 тыс. рублей.

В статье 11.5 КоАП («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов») установить штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей или лишение права управления воздушным судном на срок до года, для должностных лиц — от 6 до 40 тыс., на юрлиц — от 80 до 150 тыс. рублей . Сейчас максимальная сумма составляет 100 тыс. рублей.

«Увеличение штрафов обусловлено тем, что повторность — это следствие сознательного правонарушения», — подчеркивается в документе.

Ярослав Нилов пояснил, что поводом для написания законопроекта стала статья в газете «Известия», в которой сообщалось о некачественных услугах авиаперевозчиков и авариях, которые происходили по их вине. В 2024 году редакция опубликовала материал о причинах крушения Ми-8 31 августа на Камчатке . Вертолет в условиях плотного тумана столкнулся с землей и полностью сгорел. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. В документе Ространснадзора были перечислены множественные нарушения, сказавшиеся на безопасности полетов.



— Мы отработали эту тему с Минтрансом и в итоге получили положительное заключение правительства. Теперь мы вносим законопроект, у которого велика вероятность быть принятым. Смысл один — обеспечение безопасности и качества предоставления пассажирам услуг, — подчеркнул Ярослав Нилов.

Почему перевозчики уклоняются от выполнения требований

Концепция законопроекта, направленная на предупреждение правонарушений в указанной сфере, заслуживает внимания — правительство поддерживает законопроект при условии его доработки , говорится в отзыве кабмина, который имеется в распоряжении «Известий».

« Пояснительная записка к законопроекту не содержит результатов анализа практики и статистических данных, свидетельствующих о неэффективности действующего правового регулирования . В частности, не приведены данные о количестве лиц, привлеченных к ответственности по статьям 11.3, 11.4, 11.5 КоАП, в том числе повторно, что не позволяет сделать вывод о целесообразности предлагаемых изменений», — сообщается в документе.

В пресс-службе Минтранса «Известиям» сообщили, что поддерживают законопроект .

Редакция направила запросы компаниям, которые предоставляют услуги, связанные с кратковременными полетами.

— Действительно, в последнее время в России участились инциденты при авиаперелетах, причем это касается не только малой авиации . Например, не так давно был случай с самолетом «ЮВТ Аэро», летевшим из Горно-Алтайска в Казань, когда пилоты просто приглушили громкость радиосвязи с диспетчерами, которые пытались их вызвать. Казалось бы, не такое серьезное происшествие, но таких инцидентов у нас всё больше и больше, — пояснил «Известиям» председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.