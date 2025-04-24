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Выплату участников СВО предложили распространить на выполняющих задачи КТО бойцов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Минобороны России выдвинуло предложение о распространении единовременной выплаты, сумма которой составит 400 тыс. рублей, на бойцов, служащих на территории Брянской, Белгородской и Курской областей и выполняющих задачи контртеррористической операции (КТО). Об этом говорится в проекте указа ведомства.

В пояснительной записке к документу также уточнили, что на единовременную выплату смогут рассчитывать бойцы, которые подписали контракт после 9 августа 2024 года.

«Проектом указа предлагается распространить осуществление единовременной денежной выплаты в размере 400 тыс. рублей на военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту и заключивших контракт сроком на один год и более для выполнения задач контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях после 9 августа 2024 года (аналогично выплате, установленной военнослужащим — участникам специальной военной операции)», — цитирует 24 апреля документ ТАСС

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Ранее, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин утвердил предложение о распространении на муниципальных служащих выплаты средств при получении травм или гибели в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса и приграничье.

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