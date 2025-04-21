Кадровый запал: Путин предложил привлекать ветеранов СВО к работе в муниципалитетах

Участников специальной военной операции нужно активно привлекать к работе на всех уровнях власти, в том числе в муниципалитетах. Об этом Владимир Путин заявил 21 апреля на встрече с главами муниципальных образований. При переходе на гражданскую службу ветеранам СВО надо помогать получать необходимое образование, сказал он. В органах МСУ попросили президента уравнять права управленцев в приграничье с правами тех, кто работает в Донбассе и Новороссии: речь идет о выплатах в случае гибели либо ранения. Среди других тем на повестке — проблема ветхого жилья, запустение территорий и «цифровой забор» между людьми и властью. Кто получил премию «Служение» из рук президента и какой совет Владимир Путин дал местным управленцам из своего опыта — в материале «Известий».

Путин встретился с представителями муниципальной власти

В России 21 апреля отмечают День местного самоуправления: в эту дату в столичном Национальном центре «Россия» стартовал II Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России». Сюда приехало около 4 тыс. человек со всей страны, преимущественно — главы муниципальных образований. Для них этот форум уже стал большим праздником: прямо на выходе из метро участников встречали творческие ансамбли русской народной песни, поздравляя каждого с началом форума. Мэры городов и главы районов в очереди на вход обменивались планами: на какие сессии пойдут, как готовились к мероприятию и что хотят успеть посмотреть в Москве по окончании форума.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премией «Служение» в Москве, 21 апреля 2025 года Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев



Сюда приехал и Владимир Путин. Глава РФ был на этой площадке меньше месяца назад — 26 марта на съезде «Движения первых». Президент поздравил участников и гостей форума с Днем местного самоуправления и отметил, что такой обмен опытом и практиками внесет свой вклад в повышение качества жизни россиян. Также глава государства оценил роль органов местного самоуправления в достижении национальных целей страны. Он отметил вклад работников муниципалитетов в регионах Донбасса и Новороссии, а также в приграничье: они трудятся в очень непростых условиях, порой с риском для жизни выполняют свой профессиональный и человеческий долг, помогают людям, сказал президент.



— Вы посвящаете себя нелегкому, но очень значимому делу. Именно к вам люди в первую очередь идут за решением своих повседневных проблем, именно с вами связывают надежды на ощутимые, нужные им перемены к лучшему. Именно поэтому работа на муниципальном уровне — это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и, подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества, прямо скажу, миссия. Это действительно служение, — сказал президент на церемонии награждения победителей премии «Служение».

Владимир Путин поздравил всех победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии — награда присуждается за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Глава государства вручил статуэтку победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову. Этот район находится на юго-западе Белгородской области, он граничит с Донецкой народной республикой и находится в приграничье. Награда присуждается по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внесшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. В этом году рассмотрено более 41 тыс. заявок из всех субъектов РФ: это вдвое больше, чем в 2024-м.

Президент РФ Владимир Путин и лауреат Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Мужество и героизм - на благо служения Родине» Владимир Таранцов на церемонии награждения, 21 апреля 2025 года Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков



Сегодня у муниципального уровня сложилась очень важная функция — он выступает важнейшим инструментом для коммуникации между людьми и государством, поскольку именно муниципальные чиновники первыми должны включаться в проблемы людей, пояснили эксперты.



— Граждане сначала приходят в местную администрацию со своими вопросами и только потом — в региональные структуры. Если система работает нормально, то именно местные чиновники снимают большую часть проблем, так как их как правило можно решить очень несложными методами. Поэтому у муниципального уровня есть очень важная функция — это снимать до 90% проблем, которые люди не могут решить сами, — сказал политолог Дмитрий Еловский. — Но при этом есть и серьезная сложность: многие муниципальные чиновники не готовы к нормальной коммуникации с людьми, не готовы с ними разговаривать. Поэтому, на мой взгляд, сейчас необходимо в первую очередь обучать муниципальных чиновников работать с людьми и не бросать население один на один с проблемами.



По мнению главы Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова, эффективность коммуникации муниципальной власти России с жителями сегодня действительно страдает. Среди других сложностей, по ег омнению, — низкая ресурсная обеспеченность и невстроенность в общую систему публичной власти.

Привлечение бойцов СВО на госслужбу в регионы

В этот же день Владимир Путин встретился с главами муниципальных образований российских субъектов. Общение продлилось почти два часа, и спектр тем оказался широк: от развития малых городов до усиления программ поддержки. При этом немалая часть дискуссии была посвящена СВО и привлечению ветеранов спецоперации на госслужбу в муниципалитеты.

Глава Тулы Алексей Эрк на встрече Президента РФ Владимира Путина с главами муниципальных образований - участниками II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» в Москве, 21 апреля 2025 года Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Глава Тулы, председатель Тульской городской думы Алексей Эрк рассказал, что их опыт действительно востребован на самых разных направлениях, однако для руководящих должностей обязательными требованиями остаются наличие высшего образования и стажа муниципальной службы, чего нет у многих бойцов. Для этого он предложил принимать ветеранов СВО со средним профессиональным образованием или дипломом бакалавра на работу в сферу образования с последующим обязательством получения диплома университета. Такой опыт уже был в регионах Донбасса и Новороссии. Президент заявил, что бойцам, которые хотят продолжить трудиться в органах власти, нужно помогать получить необходимый опыт, и призвал активно привлекать их к работе на всех уровнях, в том числе в муниципалитетах.

— Я очень рад тому, что вообще у нас на всех уровнях власти появляются люди с боевым опытом, а особенно это важно для так называемых новых, исторических российских территорий. Потому что ситуация там, сами знаете, непростая, она боевая, и там нужны именно такие люди, как вы, и те, кто пришел с вами: люди, которые ничего не боятся, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Владимир Путин, рассуждая об участниках СВО, ставших муниципальными служащими, сказал, что они с одной передовой попали на другую: президент объяснил это тем, что местный уровень власти самый сложный участок во всей системе управления — «это и есть передний край, за вами уже никого нет, вы впереди». И нередко эти «передние края» совпадают: глава Краснояружского района Белгородской области Виталий Кутоманов попросил президента ввести выплаты муниципальным служащим в приграничье за гибель и ранения, аналогичная мера уже действует для чиновников в Новороссии. Так, при вывозе жителей из приграничных населенных пунктов погибли четверо муниципальных служащих, 16 получили ранения. Владимир Путин согласился с предложением.



— Конечно, если у нас такие выплаты есть для прикомандированных, вы сейчас сказали, на новые территории, в данном случае люди, которые работают в приграничье, мало чем отличаются, они также рискуют, как и наши товарищи, наши коллеги, которые приезжают на так называемые новые территории. И, безусловно, здесь в правах все должны быть равны. Все для этого сделаем, — пообещал глава государства.

Проблемы местного самоуправления

Владимир Путин отдельно обратился к муниципальным служащим с просьбой высказать конкретные предложения по волнующим их темам. Преимущественно, это социальные и кадровые проблемы. Глава Добровского муниципального округа Липецкой области Анатолий Попов, к примеру, обеспокоен вопросами образования: он попросил президента предусмотреть финансирование сельских агроколледжей, чтобы дети могли учиться, не выезжая за пределы округа. Президент даже обрадовался новости о росте населения в селе Доброе.



— В такой стране, как Россия, с колоссальной ее территорией, мы должны действовать более гибко, более тонко и ни в коем случаев не допустить обезлюдевания территорий. У нас простая задача, поэтому малые города безусловно тоже в числе наших приоритетов, — сказал президент.

Глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев поделился с президентом, что один из самых наболевших вопросов для граждан — это оформление земли под индивидуальными жилыми строениями, которые ранее не были оформлены должным образом. Путин согласился с идеей передавать землю, на которой находятся жилые дома, муниципалитетам для дальнейшей передачи этих земельных участков собственникам. И призвал тщательно продумать вопрос: земля не должна «застрять на муниципальном уровне».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом управленцы не должны допускать роста ветхого и аварийного жилья и обязаны своевременно заниматься ремонтом домов, иначе распутать накопившиеся сложности будет невозможно, напомнил Владимир Путин. Он даже привел в пример свою работу на посту зампредседателя правительства Санкт-Петербурга, которая дала хороший опыт в этих вопросах: «Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов, потом все, до свидания. Потом принятие решения об индексации через год, через два, через три, кажется совершенно невозможным без федеральных субсидий, потому что такие удары по карману граждан, они ничем не оправданы», — подчеркнул он.

Обсуждая вопрос введения цифровизации органов самоуправления, президент отметил: местной власти важно не создавать «цифровой забор» между людьми и управленцами. Подобные платформы повышают эффективность труда, но это не должно подменять живого прямого общения с людьми, заявил глава государства.