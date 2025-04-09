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Путин отметил важность оказания качественной помощи бойцам рядом с домом

Президент оценил идею организации центров компетенций военно-гражданской медицины и другие проекты АСИ
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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Практики Агентства стратегических инициатив (АСИ), которые показали хороший результат в отдельных регионах РФ, надо распространить. Об этом Владимир Путин заявил 9 апреля на встрече с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой. К примеру, президент отметил важность оказания бойцам СВО качественной медицинской помощи рядом с их домом: агентство планирует открытие специальных центров в каждом федеральном округе.

Что обсудили на встрече

В этом году АСИ займется развитием опорных населенных пунктов и малых городов. Предполагаются решения в сфере транспорта, ЖКХ, городского благоустройства, образования и медицины. По словам главы агентства Светланы Чупшевой, много инициатив уже предложила Москва. Решения мегаполиса оказались применимы для малых городов, к примеру, в медицине — столица предложила ввести общие закупки либо вместе с отдельными муниципалитетами, либо вместе с регионами. «На закупках медицинского оборудования вместе с Москвой Новгород сэкономил 500 млн рублей для бюджета Новгородской области. Это серьезные средства, которые руководство области направило на другие инвестиционные проекты», — сказала она.

Агентство уже собрало «большой атлас эффективных инфраструктурных и сервисных решений для населенных пунктов с разной численностью». Среди других инициатив и проектов — вовлечение памятников архитектуры и объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. В малых городах это поможет стимулировать развитие туризма. Практики, хорошо показавшие себя в каких-то регионах, надо распространять и на другие территории, указал президент. «Тиражировать нужно», — отметил он, заслушав доклад руководителя агентства.

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Глава АСИ подарила Владимиру Путину российско-белорусский путеводитель по промышленному туризму «Две страны, тысяча заводов». В него вошли 50 предприятий обеих стран. Они распределены по 15 тематическим трекам, охватывающим различные отрасли промышленности — от машиностроения и добычи до легкой и пищевой промышленности.

Светлана Чупшева рассказала о программе агентства в сфере оказания медицинской помощи участникам СВО. Теперь все ресурсы и технологии, которые есть в военных госпиталях, будут объединены в центрах компетенций военно-гражданской медицины. Проект реализуется вместе с военным госпиталем имени Бурденко. Основной профиль — хирургия и военно-полевая хирургия. По ее словам, агентство планирует открытие таких центров в каждом федеральном округе на базе уже действующих клиник. Глава АСИ добавила, что это позволит военнослужащим получить качественную медпомощь и реабилитацию рядом с домом. «Очень важно, полностью согласен. Очень важно», — заключил президент.

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