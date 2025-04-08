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Путин назвал эффективной программу соципотеки для учителей Подмосковья

Президенту также рассказали о строительстве въезда в Королев и новых больницах в Мытищах и Балашихе
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Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев
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В Подмосковье увеличивается число преподавателей в школах: программа сельской ипотеки для них показала свою эффективность. Об этом Владимир Путин заявил 8 апреля на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава региона также сообщил, что в области растет количество образовательных учреждений. К примеру, в 2025 году в Подмосковье построят еще порядка 25 школ.

Что обсудили на встрече

Власти Подмосковья уделяют особое внимание мерам поддержки семей участников спецоперации: в каждом округе сформированы подразделения, которые занимаются адресной помощью. Андрей Воробьев высоко оценил работу регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Владимир Путин уточнил, что в настоящее время помощью фонда воспользовались 18 тыс. человек. В области скоро стартует кадровая программа для участников СВО «Время героев», в ней примут участие порядка 6 тыс. человек. В Подмосковье уделяют внимание реабилитации военнослужащих — в регионе уже запустили центр для слепоглухонемых.

Число коек для пациентов детского клинического центра им. Л.И. Рошаля в Красногорске, на торжественном открытии которого в августе 2024-го был президент, планируют увеличить до 530, сообщил губернатор. В 2025-м там проходит порядка 60 операций в день, и за год 115 тыс. детей получат медицинскую помощь. Андрей Воробьев добавил, что в этом году начнется строительство еще одного крупного больничного центра в Мытищах. Он также напомнил о возведении областной больницы в Балашихе на 1,2 тыс. коек, ее планируют сдать в декабре 2027 года.

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Владимир Путин заметил тенденцию к увеличению количества преподавателей в школах Московской области. Губернатор рассказал, что особое внимание власти уделяют как раз заботе об учителях. К примеру, для них введена программа социальной ипотеки в Подмосковье: по ней тело кредита покрывает государство, а учителя оплачивают только проценты — «это порядка 20–26 тыс. рублей в месяц», сказал Воробьев. Президент назвал программу эффективной. Кроме того, в этом году в регионе будет построено еще порядка 25 школ. При этом в Подмосковье сегодня необходимо усиление по таким дисциплинам, как математика, русский язык, физика, химия, биология, заявил глава области.

Отдельно был затронут вопрос строительства дополнительного транспортного въезда в Королев. О пробках на этом направлении Владимиру Путину рассказали во время прямой линии по итогам года. Глава государства тогда отметил, что наукоград заслуживает должного внимания, и пообещал поговорить с коллегами об этом. Губернатор пообещал, что если не к концу года, то уже в I квартале 2026-го будет построена дорога, «которая вызволит из плена 250 тыс. человек».

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