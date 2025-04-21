Путин согласился установить для муниципальных служащих выплаты в случае ранения

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля согласился распространить на муниципальных служащих выплаты в случае ранения или гибели в зоне проведения спецоперации (СВО) по защите Донбасса и приграничье.

«Обязательно <...> сделаем так, чтобы всё функционировало, чтобы все эти льготные выплаты распространялись и на эту категорию наших ребят, которые защищают и свои собственные регионы, и Россию в целом», — заявил он на встрече с главами муниципалитетов в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Глава государства уточнил, что в отношении жителей Курской области уже приняли ряд необходимых решений, и пообещал проработать вопрос об оказании поддержки жителям приграничья «столько раз, сколько необходимо».

Путин подчеркнул, что власти будут делать всё, чтобы поддержать жителей курского приграничья, высоко отметив их мужество, героизм и стойкость.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 апреля сообщил о необходимости срочного внедрения единых стандартов поддержки бойцов спецоперации в работу социальных учреждений страны. Кроме того, он отметил, что обеспечение ветеранов СВО с инвалидностью техническими средствами реабилитации должно быть максимально удобным и понятным. По его словам, данный процесс находится «на особом контроле кабмина»