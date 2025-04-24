Врио главы секции интересов РФ в Грузии отметил завораживающие работы Церетели

Произведения художника-монументалиста, скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели завораживают дух. Об этом 24 апреля в беседе с «Известиями» заявил врио главы секции интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии в закавказской республике Андрей Воскобойников.

«Его творениями можно восхищаться не только в России и Грузии, но и в других уголках мира. Они завораживают дух и поражают воображение», — отметил он.

По словам Воскобойникова, Церетели при жизни снискал заслуженное уважение коллег и учеников.

«Светлая память о мастере навсегда останется в наших сердцах», — добавил дипломат во время церемонии прощания со скульптором в Тбилиси.

Церемония прощания с Церетели состоялась накануне в Москве в храме Христа Спасителя. Почтить память скульптора пришли родные, близкие и поклонники его творчества. На церемонию также доставили венки от президента России Владимира Путина и администрации главы государства. Похороны Церетели пройдут в Дидубийском пантеоне Грузии.

О смерти Церетели от остановки сердца на 92-м году жизни стало известно 22 апреля. Внук скульптора, художник Василий Церетели подчеркнул в разговоре с «Известиями», что его дедушка оставил огромное наследие и внес огромнейший вклад в культуру советских государств, Грузии и России.