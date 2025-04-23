Прощание с Зурабом Церетели началось в храме Христа Спасителя

Церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели началась в Москве в храме Христа Спасителя. Кадры 23 апреля публикуют «Известия».

Почтить память Церетели пришли родные, близкие и поклонники творчества скульптора.

На церемонию также доставили венки от президента России Владимира Путина и администрации главы государства.

О смерти художника-монументалиста, скульптора и президента Российской академии художеств Зураба Церетели стало известно 22 апреля. Ему был 91 год. Его помощник Сергей Шагулашвили рассказал «Известиям», что скульптор скончался в мастерской у себя дома от остановки сердца.

Советский и российский живописец, заслуженный художник РФ Виктор Калинин отметил в разговоре с «Известиями», что благодаря своему таланту Церетели завоевывал первые места на конкурсах, в том числе мировых, которые проводили во Франции, Испании, Латинской Америке и других странах. Внук скульптора, художник Василий Церетели, подчеркнул в разговоре с «Известиями», что его дедушка оставил огромное наследие и внес огромнейший вклад в культуру советских государств, Грузии и России.