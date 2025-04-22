Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни

Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер на 92-м году жизни. Об этом 22 апреля «Известиям» сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

«Сегодня ночью, в 1:30, своей смертью, просто сердце остановилось», — рассказал он.

По словам Шагулашвили, скульптор скончался в мастерской у себя дома.

Церетели родился в 1934 году в Тбилиси. Он принимал участие в работе над воссозданием храма Христа Спасителя в Москве, создал дизайн новой Манежной площади и интерьера торгового комплекса «Охотный ряд». В 1997 году скульптор был избран президентом Российской академии художеств. Позднее он стал директором Московского музея современного искусства.

Работы скульптора есть во многих городах мира, например памятник основателю Академии художеств Ивану Шувалову в Санкт-Петербурге, княгине Ольге в Пскове, Оноре де Бальзаку в городе Агда во Франции, генералу Шарлю де Голлю в Москве. Он стал автором более 5 тыс. произведений живописи и скульптуры.