Заслуженный художник РФ Калинин указал на вклад Церетели в мировое искусство

Вклад художника-монументалиста, скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели в российское и мировое искусство неоценим. Об этом 22 апреля заявил советский и российский живописец, заслуженный художник РФ Виктор Калинин.

«И поэтому, конечно, утрата невероятная, но в то же время настолько он мощно заявил и о себе, и о нашей стране», — отметил он.

Калинин назвал Церетели невероятно одаренным человеком. По мнению российского живописца, скульптор оставил свой след, а сила его дара распространилась по всему миру.

Заслуженный художник РФ также добавил, что благодаря своему таланту Церетели завоевывал первые места на конкурсах, в том числе мировых, которые проводили во Франции, Испании, Латинской Америке и других странах.

«Этот вклад будет осознаваться вечность. Спасибо всем тем, кто принял, так сказать, наше горе, кто разделяет скорбь эту», — подытожил он.

О смерти художника-монументалиста, скульптора и президента Российской академии художеств стало известно ранее в этот день. Его помощник Сергей Шагулашвили рассказал «Известиям», что скульптор скончался в мастерской у себя дома от остановки сердца. Похороны пройдут в Грузии.

Кроме того, российский скульптор Андрей Коробцов сообщил, что Церетели внес значительный вклад в российские искусство, и его будут помнить.