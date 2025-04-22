Скульптор Коробцов отметил вклад Церетели в российское искусство

Художник-скульптор Зураб Церетели внес значительный вклад в российское искусство, его будут помнить. Об этом 22 апреля сообщил «Известиям» российский скульптор Андрей Коробцов.

«Однозначно он оставил свой след. О нем будут помнить. К нему можно относиться по-разному, но Церетели внес большой вклад в российское искусство. Его пластический язык достаточно необычный, творчество яркое и узнаваемое. У Церетели был свой почерк, по которому легко узнать его работы. Это говорит о том, что перед нами большой художник», — рассказал он.

По словам Коробцова, скульптор был добрым и отзывчивым человеком, который имел большой жизненный опыт и мог ответить на любой интеллектуальный вопрос. Он добавил, что Церетели — «видная фигура», особенно в сфере искусства.

Также художник Константин Мирошник заявил в беседе с «Известиями», что Церетели был главным скульптором в мире, чьи работы знали во всех странах, он был патриотом и любил Россию.

О смерти художника-монументалиста, скульптора и президента Российской академии художеств Зураба Церетели стало известно ранее в этот день. Его помощник Сергей Шагулашвили рассказал «Известиям», что скульптор скончался в мастерской у себя дома от остановки сердца.