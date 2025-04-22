Монумент эпохи: скончался Зураб Церетели

Скончался Зураб Церетели — человек безграничных творческих способностей. Его талант живописца ценил Пабло Пикассо, его техника перегородчатой эмали считается выдающейся, а его модернистские автобусные остановки в Пицунде и Гаграх до сих пор остаются визитной карточкой этих краев. Сам Церетели обычно предпочитал говорить о том, какие жанры он предпочитает и какие из его собственных произведений ему нравятся больше. Он не раз говорил, что его работы — это его дети, а отдать кому-то из детей больше любви невозможно. О творческом и жизненном пути художника вспоминают «Известия».

Транспорт как искусство

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Его отец, Константин Григорьевич, известный в республике инженер-строитель, происходил из нетитулованной ветви древнего княжеского рода Церетели, мать Тамара Семеновна принадлежала к княжескому роду Нижарадзе. Ее брат, Георгий Нижарадзе, был известным художником и с детства занимался с племянником живописью. Впрочем, семья Церетели вообще была творческой: Зураб Константинович вспоминал, что родные его регулярно собирались вместе, чтобы спеть или поиграть на гитаре. В доме Георгия Нижарадзе часто бывали известные грузинские художники — Давид Какабадзе, Уча Джапаридзе, Сергей Кобуладзе, — и, впитывая атмосферу творческих дискуссий, к окончанию школы Зураб был убежден, что его будущее связано с живописью.

Фото: ТАСС/Киквадзе Гиви

В 1958 году будущий скульптор окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, а вскоре на два года уехал учиться во Францию. Там Зураб Церетели познакомился с Марком Шагалом и Пабло Пикассо, который высоко оценил его талант живописца, утверждая, что с его выдающимся чутьем цвета и формы молодой грузинский художник непременно станет выдающимся живописцем. Однако, вернувшись на родину, Церетели занялся крупными формами , став одним из главных художников-оформителей Абхазии. Выполненные им в Гаграх, Пицунде и Новом Афоне автобусные остановки в стиле модерн, необычных форм и расцветок, покрытые глянцевой мозаикой, до сих пор привлекают внимание туристов. А мозаичный детский городок и сегодня остается главной достопримечательностью Приморского парка Старой Гагры.

Скульптор Зураб Церетели и историк Мамия Чорголашвили. 1980 Фото: ТАСС/Киквадзе Гиви

Постепенно молодой скульптор начал получать более крупные и значимые заказы. В 1970-е он в составе группы архитекторов участвовал в создании юбилейного ленинского мемориала в Ульяновске, в строительстве Дома политпросвещения в Тбилиси, оформив его яркой абстрактной мозаикой, участвовал в оформлении Дома кино в Москве. А вскоре Зураб Церетели окончательно перебрался в столицу, получив статусную должность главного художника Министерства иностранных дел СССР, занимаясь, в частности, оформлением посольств СССР за рубежом.

Две родины

В 1980 году Зураб Церетели стал главным художником Олимпиады-80 в Москве. Сам Церетели занимался, в том числе, оформлением гостиницы «Спорт», а также создал громадный многометровый барельеф, который и сегодня украшает киноконцертный зал «Измайлово». За работу над гостиничным комплексом «Измайлово» участвовавшие в ней архитекторы были награждены Государственной премией СССР.

Скульптор Зураб Церетели проводит урок с учащимися художественной школы. 1980 Фото: ТАСС/Киквадзе Гиви

К этому времени Церетели уже окончательно определился с основной сферой своего художественного интереса, сделав выбор в пользу крупных скульптурных форм. Однако любимую с детства живопись художник не забросил: он продолжал работать над живописными полотнами, в основном, ради творческого самовыражения, временами проводил выставки своих картин. Церетели не раз говорил о том, что работа для него — лучший отдых и излюбленный вид досуга, и время на живопись находил всегда, к тому же работал он всегда очень быстро: по отзывам хорошо знавших его людей, ему было вполне по силам написать за один день несколько картин.

Много работая в Москве, Зураб Церетели находил время и на то, чтобы творить в родной Грузии. С 1981 года он — художественный руководитель по монументально-декоративному искусству Художественного фонда Грузии, а в 1985-м занимает пост заведующего кафедрой монументально-декоративного искусства в Тбилисской академии художеств, которую сам когда-то окончил. Поразительно работоспособный, мастер успевал посвящать время работе в Москве и в Тбилиси, не пытаясь ранжировать их по значимости. О том, что у него две родины — Россия и Грузия, мастер не раз будет говорить в интервью и в гораздо более поздние годы.

Фото: РИА Новости/Александр Макаров

Впрочем, начиная с 1970-х, работы Церетели — не только архитектурные, но и скульптурные, — все чаще появлялись не только в республиках СССР. Первая скульптура мастера обрела зарубежную прописку в 1979-м — это был 20-метровый монумент «Наука, образование — миру» в городе Брокпорт, штат Нью-Йорк. За ним последовали монумент «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, монумент «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, памятник Колумбу в Пуэрто-Рико и статуя Иоанна Павла II в Париже, памятник Марине Цветаевой во французском Сен-Жиль-Круа-де-Ви, три мушкетера в Гаскони и еще множество работ. Многие свои творения Церетели дарил городам и провинциям всего мира, легко объясняя, что дарить он сам любит куда больше, чем получать подарки.

Музейное дело

Всю жизнь имя Зураба Церетели окружали самые невероятные слухи. Говорили, что его состояние составляет несколько миллиардов долларов, что он — владелец нескольких крупных бизнесов. Сам скульптор, в свою очередь, всегда утверждал: все, что у него есть, он заработал своими руками и собственным творчеством. Действительно, о настойчивости и работоспособности Зураба Церетели ходили легенды, и их не оспаривал никто, даже он сам. Кроме того, он никогда не был против того, чтобы его называли «придворным художником», и напоминал собеседникам про Тициана, обласканного сенаторами Венецианской республики.

Награждение скульптора Зураба Церетели Императорским Орденом Св.Анны в Галерее искусств в Москве, 2013 Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

И лишь об одной, наиболее личной стороне его жизни никто никогда не сплетничал. Зураб Церетели женился в ранней юности, однажды — и навсегда. Со своей женой, княжной Инессой Андроникашвили, художник познакомился еще в студенчестве, они поженились в 1958 году и прожили вместе 40 лет, до самой смерти Инессы Александровны в 1998 году.

В 1997 году Зураб Церетели стал президентом Российской академии художеств. За два года с момента получения этого поста Церетели удалось создать в столице Музей современного искусства — первый в России государственный музей, в коллекции которого собраны лишь предметы искусства ХХ — ХХI века. Основой музейного собрания стала собственная коллекция Церетели, переданная им музею. А вскоре в столице появился еще один музей — Галерея искусств Зураба Церетели, где посетители могут увидеть живопись, графику и скульптуры самого мастера, а также работы отечественных художников XVIII — XX столетий.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Щедрый, добродушный, постоянно окруженный друзьями и коллегами, Зураб Церетели и глубоко на девятом десятке оставался человеком крепкого здоровья. Казалось, своим обаянием он убедил саму старость оставить его жизнь по-юношески яркой, полной любимой работы и новых впечатлений.