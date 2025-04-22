Зураба Церетели похоронят в Грузии

Похороны художника-монументалиста, скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели пройдут в Дидубийском пантеоне Грузии. Об этом 22 апреля сообщил его внук Василий Церетели.

Отмечается, что прощание, предварительно, состоится в храме Христа Спасителя в Москве.

«[Прощание будет в храме Христа Спасителя и потом уже в Дидубийском пантеоне в Грузии повторно», — уточнил Василий Церетели в беседе с ТАСС.

О смерти Церетели стало известно ранее в этот день. Его помощник Сергей Шагулашвили рассказал «Известиям», что скульптор скончался в мастерской у себя дома от остановки сердца.

Церетели принимал участие в работе над воссозданием храма Христа Спасителя, создал дизайн новой Манежной площади и интерьера торгового комплекса «Охотный ряд». Скульптор стал автором более 5 тыс. произведений. По словам художника Константина Мирошника, Церетели был главным скульптором в мире, чьи работы знали во всех странах.