Венок от Путина доставили на церемонию прощания со скульптором Церетели

Траурные венки от президента России Владимира Путина и администрации главы государства доставили на церемонию прощания со скульптором Зурабом Церетели. Кадры публикуют 23 апреля «Известия».

Уточняется, что прощание состоится в храме Христа Спасителя в Москве. Проводить скульптора в последний путь придут родные, близкие и поклонники творчества Церетели.

22 апреля Путин, выражая соболезнования и слова поддержки родным и близким Церетели, назвал его талантливым художником, скульптором и выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры.

О смерти художника-монументалиста, скульптора и президента Российской академии художеств Зураба Церетели стало известно 22 апреля. Ему был 91 год. Его помощник Сергей Шагулашвили рассказал «Известиям», что скульптор скончался в мастерской у себя дома от остановки сердца.

Советский и российский живописец, заслуженный художник РФ Виктор Калинин отметил в разговоре с «Известиями», что благодаря своему таланту Церетели завоевывал первые места на конкурсах, в том числе мировых, которые проводили во Франции, Испании, Латинской Америке и других странах. Внук скульптора, художник Василий Церетели подчеркнул в разговоре с «Известиями», что его дедушка оставил огромное наследие и внес огромнейший вклад в культуру советских государств, Грузии и России.